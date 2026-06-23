Bu fırsat kaçmaz: Gigabyte Gaming bilgisayarda 11.109 TL indirim

İşiniz ne olursa olsun, ağır grafik programlarında, kodlamada veya veri analizinde kasmayan; akşam da popüler oyunları yüksek FPS ile oynatan iyi bir bilgisayar çalışırken olmazsa olmaz. Uzun yıllar sizi yarı yolda bırakmayacak performans canavarı Gigabyte Gaming A16 CTH, 11.109 TL indirimle bütçe dostu bir seçeneğe dönüştü. Hem iş üretkenliğini hem de oyun keyfini zirveye taşımak isteyenler için dip fiyattaki bu cihazın öne çıkan özellikleri yazımızda. İşte detaylar!

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Gigabyte Gaming A16 CTH i7-13620H 16GB 512GB SSD 8GB RTX5050 85W 16 FHD+ 165Hz FreeDOS

Intel Core i7-13620H işlemcisiyle hem yoğun oyun seanslarında hem de yüksek performans gerektiren kurgu ve tasarım işlerinde akıcı bir deneyim sunar.

Yeni Nesil 8GB RTX 5050 (85W) ekran kartı, modern oyunlarda yüksek grafik kalitesi ve DLSS desteğiyle donma veya takılma yaşamadan yüksek FPS değerlerine ulaşmanızı sağlar.

16 inç boyutundaki FHD+ çözünürlüklü ve 165Hz yenileme hızına sahip geniş ekranı, özellikle rekabetçi oyunlarda rakiplerinizin her hareketini anında görmenizi sağlar.

16 GB RAM belleği ile çoklu görevlerin altından kolayca kalkarken 512 GB NVMe SSD depolaması sayesinde sistem ve oyun yükleme sürelerini minimuma indirir.

Cihaz FreeDOS olarak geldiği için kullanıcıya istediği işletim sistemini (Windows veya Linux) esnek bir şekilde kurma özgürlüğü tanır ve lisans maliyetini fiyata yansıtmaz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gigabyte kalitesi tartışılmaz. Gaming notebooğa göre çok hafif ve ince."

"Ürünün inceliği güzel. Ekran baya iyi hakkını veriyor. Donanımsal olarak kaliteli. Ağırlık standarlarına göre ideal. Şarj aleti çok ağır değil beklediğimden iyi çıktı. Klavye ışığını istediğiniz renge değiştirebiliyorsunuz. Gimate uygulaması üzerinden bilgisayarın modları değiştiriliyor ve driver güncellemelerini buraya toplamaları güzel olmuş. Fan sesi abartıldığı kadar değil. Oyun modunda olması gerektiği gibi. Diğer modlarda duymuyorsunuz. Tasarım olarakta f/p ürünü. Emsallerine göre en uygunu bu laptoptu iyiki seçmişim."

Bu içerik 23 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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