Apple tutkunlarına müjde: iPhone 14 Plus'ta flaş indirim

İster fotoğraf çekmeyi ister oyun oynamayı isterseniz de iletişimde kalmayı seviyor olun iPhone 14 Plus tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren bir akıllı telefon. Kullanıcılarından tam not almayı başaran, Apple'ın son model iPhone serilerinden biri olan bu telefonla yapabileceklerinizin haddi hesabı yok. Apple ekosistemine dahil olup teknolojinin keyfini çıkarmak isterseniz bu cihazı hazır indirim de varken kaçırmayın deriz.

Apple iPhone 14 Plus (512 GB) - Mavi

Apple iPhone 14 Plus, 512 GB geniş depolama alanı ile kullanıcıların daha fazla uygulama, fotoğraf ve video saklamasına olanak tanır. 6.7 inç büyüklüğünde Super Retina XDR OLED ekran, yüksek çözünürlük ve canlı renkler sunar. HDR desteği ile daha geniş bir dinamik aralık elde edilir. Çift kamera sistemi (12 MP geniş ve 12 MP ultra geniş) ile yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilir. 12 MP TrueDepth ön kamera, FaceTime ve Selfie çekimleri için idealdir. 5G desteği sayesinde daha hızlı internet bağlantıları sunar. A15 Bionic çip, yüksek performans ve enerji verimliliği sağlar. Grafik işlemeleri ve yapay zeka uygulamaları için oldukça iyidir. Uzun süreli kullanım sunan pil ömrü, video izleme, müzik dinleme ve oyun oynama gibi aktivitelerde dayanıklıdır. iOS işletim sistemi ile birlikte gelir ve Apple'ın düzenli güncellemeleri ile güvenlik ve özellik desteği sağlar. IP68 sertifikası, suya ve toza karşı dayanıklılık sağlar. 6 metreye kadar suya dayanıklı olan bu cihazda MagSafe desteği ile uyumlu aksesuarlar ve hızlı kablosuz şarj imkanı, Face ID ile güvenli yüz tanıma sistemi, yüksek kaliteli ses deneyimi sunan hoparlörler bulunur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ekran boyutu ve batarya gücü için aldığım telefondur ve beni gerçekten kendine hayran bıraktı. Senelerdir iPhone kullanan biri olarak çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, şarjı en uzun süre giden iPhone. Sinematik video çekimi gayet başarılı. Fotoğraf, video çekimleri de oldukça kaliteli ve estetik.

Amazon ertesi günü teslim etti. Süper."

"Teslimat bir hafta sonra yapıldı. Kasım ayı indirimleri sebebi ile kargo şirketleri yoğunluğundan olsa gerek. Alıştık Amazon'un iki günde ürün teslimatına tabii. Neyse uzunca zamandır kullandığım 6 plus telefonuma artık güncelleme alamıyordum. Uygulamalarda desteklemeyince Amazon indirim fırsatını kaçırmadan aldım. 14 plus ile bile çağ atlamış gibi hissettim. Ürün paketinden fatura çıkmadı. Belki e faturası gelir."

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Bu içerik 9 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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