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BİM'e araç içi aksesuarlar geliyor! 21 Şubat 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. BİM'e araç içi aksesuarlar geliyor! 21 Şubat 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e araç içi aksesuarlar geliyor! 21 Şubat 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
21.02.2025 09:20
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 1 Kasım 2024 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalog'ta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Araç içi aksesuarlar, oyuncaklar, akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

ŞOK'a Samsung beyaz eşya geliyor! ŞOK'a Samsung beyaz eşya geliyor!

Araç süpürgesinden araç içi telefon tutucuya araç kullanırken ihtiyaç duyacağınız tüm ürünler burada

1

Sizin için seçtiklerimiz

Araç içi temizliğini kolaylaştıracak araç süpürgelerini buradan inceleyebilirsiniz.

Araç içi kamera modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Araç içi telefon tutucular burada indirimli fiyatla satışta.

Akıllı televizyon, dikey süpürge, Türk kahvesi makinesi...

2

Sizin için seçtiklerimiz

Kahve severlerin favorisi olacak kahve makinelerinde indirimli fiyatlar. Ürünler burada.

Temizliği pratik ve hızlı hale getirecek dikey süpürgelerde indirim başladı! Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Termoslardaki indirim kaçmaz. Ürünleri göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa %0 faizli ve taksitli 55.000 TL kredi için buraya tıklayın.

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Pratik gereçlerle mutfakta geçirdiğiniz vakti azaltın

3

4

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfak kategorisinde indirimde olan tüm ürünleri burada bulabilirsiniz.

Sunum tabaklarında da indirimler var. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Bardak, sürahi, kavanoz... Paşabahçe ürünlerindeki indirimde, görmek için buraya tıklayın.

Şal, bone, seccade, namaz elbisesi ve dahası

5

Sizin için seçtiklerimiz

Seccade modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Tespihten namaz setine ihtiyaç duyacağınız tüm ürünler burada sizi bekliyor.

Çeşit çeşit oyuncaklar indirimde

6

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuğunuzun yüzünü güldürecek oyuncaklar indirimde! Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.

7'den 70'e herkesin favorisi LEGO'larda avantajlı fiyatlar burada.

Bu içerik 21 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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