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Fiyatı 616 TL düştü! Babalar Günü’ne özel Casio indirimi
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Fiyatı 616 TL düştü! Babalar Günü’ne özel Casio indirimi

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Babalar Günü’nde babanıza hem her baktığında sizi hatırlatacak hem de günlük hayatını kolaylaştıracak işlevsel bir hediye vermeye ne dersiniz? Klasik şıklığı modern teknolojiyle buluşturan Casio B650WD-1ADF Kol Saati, tam da aradığınız o zamansız parça. Dayanıklı çelik kordonu, su geçirmezlik özelliği ve dijital fonksiyonlarıyla Casio saati daha yakından incelemek için hadi, içeriğe geçelim!

Bu Babalar Günü’nde babanıza sadece bir saat değil, onun her anına pratiklik katacak ikonik bir aksesuar armağan edin. Nostaljik tasarımıyla göz dolduran Casio B650WD-1ADF, güçlü LED aydınlatmasından hassas kronometre ve alarm özelliklerine kadar bir babanızın gün içinde ihtiyaç duyabileceği tüm fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Babalar Günü’ne özel 616 TL indirimi değerlendirmek için acele edin!

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Casio B650WD-1ADF Kol Saati

Fiyatı 616 TL düştü! Babalar Günü’ne özel Casio indirimi 1

Casio B650WD-1ADF Kol Saati, nostaljik retro şıklığı yüksek fonksiyonellikle buluşturarak Babalar Günü için hem zamansız hem de son derece kullanışlı bir hediye alternatifi sunuyor. Günlük koşturmacada babanıza eşlik edecek bu model, dayanıklı paslanmaz çelik kordonu, 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği ve karanlıkta bile ekranı rahatça görmeyi sağlayan güçlü LED aydınlatmasıyla hayatı kolaylaştırıyor. Hassas kronometre, alarm ve otomatik takvim gibi pratik fonksiyonlarla zaman yönetimini babanızın kontrolüne bırakan bu şık saat, yaklaşık 7 yıllık pil ömrü sayesinde ona uzun yıllar boyunca kesintisiz her anında eşlik edecek değerli bir anıya dönüşüyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir ürün. Bence şu an bu modeller arasındaki en iyisi, kordon kesimi harika, mutlaka tavsiye ederim."
  • "Piyasa fiyatlarının altında aldım. Oldukça hafif, minimalist takılmak isteyen ve küçük kadranları okumakta zorlananlara tavsiye ederim. Sonuçta o bir Casio."
  • "Standart bir Casio saat, güvenilir bir marka, klasik model, sade ve güzel. Bileğimden hiç çıkarmıyorum, duşta, yüzerken, her zaman bileğimde sorunsuz bir şekilde duruyor. Aydınlatması daha iyi olabilirdi ama tatmin edici."
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Bu içerik 19 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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