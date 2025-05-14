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Hakiki deri, zamansız tasarım! Camper Pix Ayakkabı 1650 TL indirimde
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Hakiki deri, zamansız tasarım! Camper Pix Ayakkabı 1650 TL indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Bazı ayakkabılar, sadece bir kombin parçası değil; tarzınızın sessiz ama güçlü bir ifadesidir. Gün boyu ayakta kalanlar, yoğun tempoya ayak uydurmak zorunda olanlar iyi bilir; doğru ayakkabı her şeydir. Camper Pix tam da bu etkiyi yaratarak, konforu ve stil sahibi duruşuyla bu ihtiyaca güçlü bir yanıt veriyor. Özgün tasarımıyla dikkat çeken model, şu an 1650 TL indirimde. Gardırobunuzda yer açmanın tam zamanı! İşte detaylar...

Zamansız bir stil, gün boyu konfor ve işlevsellik bir arada olabilir mi? Camper tam da bunu başarıyor. Kalitesiyle öne çıkan markanın sevilen modellerinden biri olan Camper Pix ayakkabı, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunarak her adımda kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. Şu anda 1650 TL indirimde olan bu özel model, modern tasarımı ve özenle seçilmiş detaylarıyla gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olmaya aday. Detaylar içeriğimizde...

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Camper Pix Ayakkabı

Camper Pix Ayakkabı

Camper Pix ayakkabı, klasik erkek ayakkabısı tasarımını modern teknolojilerle birleştirerek hem şıklığı hem de konforu bir arada sunuyor. Siyah deri üst yüzeyiyle zamansız bir stil sunan bu model, 3,3 cm yüksekliğindeki hafif XL EXTRALIGHT® tabanı sayesinde günlük kullanımda ekstra rahatlık sağlıyor. İç kısmında yer alan OrthoLite® Recycled™ çıkarılabilir tabanlık, uzun süreli kullanımda dahi ayakta yorgunluk hissini minimuma indiriyor. %100 geri dönüştürülmüş polyester astarı ise sürdürülebilirlik odaklı tasarımı destekliyor. Hem iş hayatında hem şehir hayatında şıklığından ödün vermek istemeyenler için ideal bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hantal bir duruşu yok, bu sevindirici ve aşırı hafif sanırım en konforlu ayakkabım bu oldu."

  • "Kesinlikle orijinal ürün çok hafif ve rahat. Kendi numaramı aldım tam oldu."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Bu içerik 14 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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