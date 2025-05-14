Hakiki deri, zamansız tasarım! Camper Pix Ayakkabı 1650 TL indirimde

Zamansız bir stil, gün boyu konfor ve işlevsellik bir arada olabilir mi? Camper tam da bunu başarıyor. Kalitesiyle öne çıkan markanın sevilen modellerinden biri olan Camper Pix ayakkabı, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunarak her adımda kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. Şu anda 1650 TL indirimde olan bu özel model, modern tasarımı ve özenle seçilmiş detaylarıyla gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olmaya aday. Detaylar içeriğimizde...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Camper'daki indirimlerin tümü burada.

Camper Pix Ayakkabı

Camper Pix ayakkabı, klasik erkek ayakkabısı tasarımını modern teknolojilerle birleştirerek hem şıklığı hem de konforu bir arada sunuyor. Siyah deri üst yüzeyiyle zamansız bir stil sunan bu model, 3,3 cm yüksekliğindeki hafif XL EXTRALIGHT® tabanı sayesinde günlük kullanımda ekstra rahatlık sağlıyor. İç kısmında yer alan OrthoLite® Recycled™ çıkarılabilir tabanlık, uzun süreli kullanımda dahi ayakta yorgunluk hissini minimuma indiriyor. %100 geri dönüştürülmüş polyester astarı ise sürdürülebilirlik odaklı tasarımı destekliyor. Hem iş hayatında hem şehir hayatında şıklığından ödün vermek istemeyenler için ideal bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hantal bir duruşu yok, bu sevindirici ve aşırı hafif sanırım en konforlu ayakkabım bu oldu."

"Kesinlikle orijinal ürün çok hafif ve rahat. Kendi numaramı aldım tam oldu."

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 14 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.