Kamptan ofise her ortamda güvenle kullanabileceğiniz Stanley termoslarda Gülümseten Kasım indirimi başladı!

Stanley termoslar, bir termostan öte günümüzü kolaylaştıran ve her maceramıza ayak uyduran vazgeçilmez eşlikçilerimiz. Dayanıklı paslanmaz çelik gövdeleri, sızdırmaz kapak tasarımları ve uzun ömürlü performanslarıyla nasıl bir kriteriniz olursa olun, farklı ihtiyaçları karşılayan modelleriyle aradığınızı bulabiliyorsunuz. Gülümseten Kasım indirimleriyle ikonik Stanley kalitesine şimdi çok daha uygun fiyatlarla ulaşmak mümkün! İşte detaylar...
Kamp alanı, dağ zirvesi ya da uzun yolculuklar... Nerede olursanız olun, bu dev Stanley termosla kahveniz hep sıcak, suyunuz hep soğuk! Tam 2,3 litrelik kapasitesiyle gün boyu sizi yarı yolda bırakmayan termosun sızdırmaz ve kolay taşınabilir yapısıyla güvenle çantanıza atabilirsiniz. Paslanmaz çelik gövdesi, bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliği ve kapağının kupa olarak kullanılabilmesiyse cabası!
Gün boyu koşturanlar, spor yapanlar ya da işe yetişmeye çalışanlar için ideal bir çözüm olan Stanley IceFlow termosun flip kapaklı pipetiyle içeceğinize tek hamlede ulaşabilir, katlanabilir tutacağıyla her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Soğuk içecekleri tam 12 saat serin, buzlu içecekleri ise 48 saat boyunca taptaze tutan Stanley termos, araç içi bardaklıklar dahil pek çok alana sığan yapısı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir oluşuyla günlük kullanımda büyük konfor sağlar.
Sabah kahvesiz uyanamam diyenler ya da doğada sıcak çay keyfi yapmak isteyenler için çok iyi bir seçenek olan Stanley Adventure To-Go, günlük yaşamda veya hafta sonu kaçamaklarında çantaya atıp çıkmalık bir termos! Modern ve hafif tasarımıyla kolay taşınan termos, paslanmaz çelik yapısı sayesinde içeceğinizi 25 saat sıcak, 27 saat ise buz gibi tutuyor. Geniş ağzıyla hem doldurması hem temizlemesi kolay olan termosun kapağıysa fincan olarak da kullanılabiliyor.
Doğa yürüyüşlerinden günlük şehir hayatına kadar her an yanınıza alabileceğiniz Go Quick Flip, soğuk içeceklerinizi 7 saate, buzlu içeceklerinizi ise 30 saate kadar soğuk bırakır. Düğmesine basarak, sızdırmaz kapağını kolayca açabileceğiniz termos, çift katmanlı vakum izolasyonuyla içeceklerinizi ideal sıcaklıkta tutarken hem doğada hem de şehirde hayatınızı kolaylaştırır. Buz eklemek ve kolay temizlik için iki aşamalı kapağa sahip termos, araba bardak tutucusuna uyumlu yapısıyla da büyük beğeni kazanıyor.
Günlük yaşamdan outdoor aktivitelere her anınıza eşlik eden Stanley termos, 18/8 paslanmaz çelik gövdesi ve çift duvar vakumlu yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 20 saate kadar sıcak ya da soğuk tutarken buzlu içeceklerde bu süre 96 saate kadar çıkıyor. Yalıtımlı kapağının aynı zamanda bardak olarak kullanılabilir olması, bulaşık makinesinde yıkanabilir yapısı ve ömür boyu garanti avantajıyla da bu termos mükemmel bir seçim!
Kampçılar, gezginler ve keşfetmeyi sevenler… Bu termos sizin için üretildi! Stanley The Artisan termos, 4D Thermology teknolojisiyle içeceğinizi 41 saat sıcak, 43 saat soğuk ve 6 güne kadar buz gibi tutuyor. Modern ve sağlam tasarımı, mantar detaylı nostaljik kapağıyla geçmişten ilham alsa da tamamen bugünün ihtiyaçlarına uygun şekilde üretiliyor. Kapak kısmının çift katmanlı kupa olarak da kullanılabileceği termos, hem dağ başında hem ofis masasında keyifli bir içme deneyimi sunuyor.
Gün boyu sıcak ya da soğuk içeceğiniz elinizin altında olsun istiyorsanız Stanley termos, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceğinizi 5 saate kadar sıcak, 7 saate kadar soğuk ve tam 30 saate kadar buzlu tutar. Araba bardaklıklarına uyumlu olmasıyla da yolculuklar için ideal bir eşlikçi olan termos, bulaşık makinesinde yıkanabilen yapısıyla temizlik zahmetini de ortadan kaldırıyor. Dayanıklı, BPA’sız ve ömür boyu garanti desteğiyle Stanley, günlük temponuza konfor katacak!
Ofiste, yürüyüşte ya da çantanızda hep yer açmak isteyeceğiniz şık bir alternatif olan Stanley All Day Slim, ince tasarımıyla az yer kaplar ama performanstan ödün vermez. Çevre dostu olmasının yanında işlevselliğiyle de dikkat çeken termosun iki farklı kapağı sayesinde içmesi kadar temizlemesi de çok kolay. Üstelik, sızdırmaz yapısı ve bardak tutucularına uyumuyla da gün boyu güvenle kullanabilirsiniz.
Ders aralarında ya da işte mola verdiğinizde kahvenizi sıcak bulmak için kompakt bir çözüm arıyorsanız Stanley'nin bu termos bardağı tam size göre. Çift duvarlı vakum izolasyonuyla içeceğinizi 1,5 saat sıcak, 3 saat soğuk koruyor; içine buz koyduğunuzda ise tam 15 saate kadar içeceklerinizin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Dökülme yapmayan kapağıyla çantanızda güvenle taşırken çoğu kahve makinesine sığan ölçüsüyle sorunsuzca doldurabileceğiniz termos bardak, küçük ama çok işlevsel bir yardımcı!
Günlük tempoda sabah kahvenizi saatlerce sıcak tutan bir termos arıyorsanız Stanley’nin Legendary termosu tam size göre! 24 saate kadar sıcak-soğuk koruma sağlayan yapısıyla bu model, ofis masasından kamp masasına kadar her yerde işinizi görür.Yalıtımlı kapağıyla bir yandan içeceğinizi korurken diğer yandan fincan olarak kullanılabilen termos, hem sağlam hem pratik hem de bulaşık makinesinde yıkanabilir! Üstelik, sızdırmaz yapısıyla çantaya atıp gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz.
