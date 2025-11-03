Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Konforlu, şık, kaliteli! Levi's 505 Jean Gülümseten Kasım'a özel indirimde
Konforlu, şık, kaliteli! Levi's 505 Jean Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Sultan Oğuz
Her erkeğin gardırobunda klasik bir jean pantolon olmalı. Ancak her jean aynı etkiyi yaratmaz, bu yüzden kesimiyle, kumaşıyla ve duruşuyla fark yaratan bir model seçmek gerek. Çünkü böyle bir jean, özgürce hareket ettirirken her zaman dikkat çeken bir duruş yakalamanızı sağlar. Modern kesimi ve rahat yapısıyla tam da bu dengeyi yakalayan Levi’s 505, Gülümseten Kasım'da bugüne özel fırsatıyla gardırobunuza stil ve konforu bir arada taşıyacak!

Erkek modasının vazgeçilmezleri arasında olan kot pantolonlar günlük koşuşturmacadan hafta sonu tatillerine kadar her ortamda kendinizi hem rahat hem şık hissetmenizi sağlar. Tabii burada en önemli olan nokta hangi kot pantolonu giydiğiniz. Bu sorunun cevabı olan Levi’s 505 modeli, uzun ömürlü, kaliteli ve avantajlı fiyatıyla Gülümseten Kasım'da indirimdeyken kaçırmayın deriz!

Her dolapta olması gereken: Levi's 505 Regular Erkek Kot Pantolon

Tarzından ödün vermeyenler için tasarlanan Levi’s 505 pantolon, klasik düz paça kesimi ve zamansız tasarımıyla her vücuda mükemmel uyum sağlar. Orijinal fermuarı ve ileri düzey streç teknolojisi, gün boyu maksimum konfor sunarken yumuşacık TENCEL™ Lyocell kumaşı hem cilde dost hem de sürdürülebilir üretim anlayışının bir parçası olarak hem stilinizi hem de çevreye duyarlılığınızı ön plana çıkarır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet güzel bir kot tavsiye ederim. Bacakları biraz kalın olanlara göre gayet iyidir."
  • ""Bir beden büyüğünü alsa mıydım acaba?" dediğinizde biraz genişlediğini bilin. 501 dersine göre daha iyi hissettirdi diyebilirim."
Bu içerik 3 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

