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Seyahatteyken bile içiniz rahat olacak! Haustier QQ005 Akıllı Otomatik Mama Kabı indirime girdi
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Seyahatteyken bile içiniz rahat olacak! Haustier QQ005 Akıllı Otomatik Mama Kabı indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Evcil hayvan bakımı, sadece mama ve su vermekle sınırlı değil; düzen, hijyen ve güven de işin içinde. Gün içinde yanında olamadığınız anlarda bile onun ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması büyük bir konfor sağlar. Haustier’in akıllı mama kabı ve otomatik su sebili tam da bu konforu sunmak için tasarlandı. Hem pratik hem de güvenli bu ürünler şu an indirimli fiyatlarıyla öne çıkıyor. Detaylara göz atmak ve bu avantajı kaçırmamak için içeriğimizi okumaya devam edin.

Günün koşturmacası içinde evdeki minik dostunuzu düşünmeden bir yere gitmek bazen imkânsız hale gelebilir. Su kabı boş kalır mı, mama saatini kaçırır mı derken içinizin rahat etmesi zorlaşır. Neyse ki teknoloji artık bu konuda da yanınızda. Haustier’in akıllı mama kabı ve su sebili, hem sizin yükünüzü hafifletiyor hem de evcil hayvanınızın ihtiyaçlarını tam zamanında karşılıyor. Üstelik şu anda indirimde olan bu iki ürünle hayatı hem kendinize hem patili dostunuza kolaylaştırabilirsiniz. Detaylar içeriğimizde...

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Haustier QQ005 Kameralı Akıllı Mama Kabı

Haustier QQ005 Kameralı Akıllı Mama Kabı

Haustier QQ005 Kameralı Akıllı Mama Kabı, yoğun tempoda evcil hayvanlarının beslenmesini aksatmak istemeyenler için geliştirilmiş yenilikçi bir çözüm. 6 litrelik geniş haznesiyle bir haftadan uzun süre kesintisiz mama sağlayabilen bu cihaz, Tuya App üzerinden Wi-Fi ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Entegre 480P kamerası sayesinde mama durumunu kontrol edebilir, hoparlör ile evcil dostunuza seslenerek uzaktan iletişim kurabilirsiniz. Ayarlanabilir porsiyon sistemi, kilitli kapak yapısı ve kolay temizlenen metal mama kabı ile güvenli ve hijyenik kullanım sağlar. Hem seyahatlerde hem de yoğun iş günlerinde içinizin rahat etmesini sağlayan akıllı mama kabı, evcil hayvan bakımını bir üst seviyeye taşıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "1 yıldır kullanıyorum. Sürekli evde bulunmuyorsanız yada kısa süreli tatile gidecekseniz kesinlikle kullanmalısınız."

  • "Tavsiye ederim. 2 haftadır kullanıyoruz. Gayet memnunuz. Kedimizin sabahları kapıya dayanıp mama istemesinden uyku uyuyamıyorduk. Cihazı kullanmaya başladığımızdan beri bu dertten kurtulduk. Uygulama çok kolay. Günde 5 defa 5 saat aralıklar ile mama atma düzenine göre kurduk. Tıkır tıkır çalışıyor. Kedimiz mama atma sesini duyunca depara kalkıyor. Kamerası da var. Mama haznesi de yeterli."
Ürünü İncele

Haustier WF009LS Otomatik Su Sebili

Haustier WF009LS Otomatik Kedi Su Sebili

Haustier WF009LS Otomatik Su Sebili, evcil hayvanınızın gün boyu temiz ve taze suya kolayca ulaşmasını sağlar. 3,5 litrelik geniş haznesi sayesinde sık sık su eklemenize gerek kalmazken, şeffaf yapısı ve LED uyarı ışığı sayesinde su seviyesini kolayca takip edebilirsiniz. Organik elyaf pamuktan üretilmiş özel filtresi ile üç aşamalı filtreleme sunarak suyu daima temiz tutar. Gıda ile temasa uygun malzemeden üretilmiş olması ve ultra sessiz değiştirilebilir pompası sayesinde hem güvenli hem de huzurlu bir kullanım sağlar. Bu şık ve pratik su sebili ile evcil dostunuzun sağlığı da, sizin içiniz de rahat olur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kedilerim sürekli akan sudan su içmeye bayıldılar, hem tortuda kalmıyor harika."

  • "Güzel ve sessiz bir ürün. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

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Bu içerik 6 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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kedi köpek evcil hayvan
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