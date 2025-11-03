Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Yanınızdan ayırmayacaksınız! Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün ayrı yoğun geçen yaşam temposunda hem iş hem sosyal yaşam için eşyalarınızı düzenli ve rahat taşımak artık bir zorunluluk. Sadece işe giderken değil, hafta sonu gezilerinizde veya spor aktivitelerinizde de çantanızın pratik ve dayanıklı olması çok önemli. Kimi zaman laptop kimi zaman spor malzemeleri kimi zaman da günlük eşyalarınızı güvenle ve konforla taşımanızı sağlayacak bir çanta arıyorsanız Herschel'in Gülümseten Kasım'la indirime giren modeline bir göz atmadan geçmeyin!

Sırt çantası seçerken sadece işlevsellik yeterli değil, şıklık ve dayanıklılık da artık öncelikler arasında. Özellikle yoğun bir programı olanlar için hafif ama sağlam, çok bölmeli ama karmaşık olmayan bir sırt çantası, her gün küçük ama önemli bir rol oynar. Eşyalarınızı düzenli tutarken stilinizden ödün vermek istemiyorsanız hem şehir hayatında hem de açık hava aktivitelerinde rahatça kullanabileceğiniz Herschel sırt çantası modeli indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor. İşte detaylar!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Herschel Supply Co. indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Hem şehirde hem doğada yanınızda taşıyabileceğiniz: Herschel Supply Co. Herschel Classic Xl Sırt Çantası

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var 1

Macera ve günlük kullanım için tasarlanmış bu Herschel sırt çantası, sevdiğiniz tüm eşyaları zahmetsizce taşıyabilmeniz için yeterli hacmi sunuyor. %100 geri dönüştürülmüş EcoSystem™ kumaşlardan üretilmiş olması, hem çevreye duyarlı hem de dayanıklı bir kullanım sağlıyor. 15”/16” laptop için yüzen kılıfı, ayarlanabilir dolgulu omuz askıları ve prusik ip çekmeli fermuarlı kapanışları ile konforlu ve güvenli bir taşıma yaşatırken ön cep ve su şişesi cebi gibi detaylarla da günlük hayatınızı kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İyi malzeme, dizüstü bilgisayar veya tablet, su şişesi ve alma cebi için bölmeleri olan iyi boyutta. Fiyatına göre uygun, sırt kısmı rahat ve askıları dolgulu ve sırt kısmı rahat."
  • "Harika kalite! Fermuarı güzel ve okul çantası veya seyahat çantası olarak kullanmak için mükemmel boyutta. Fiyatına göre harika ve rengi de fotoğraftakiyle aynı."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Ömürlük Herschel çantada %40 indirim var 2

Bu içerik 3 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

 Gülümseten Kasım başladı! İşte indirimdeki ünlü markalar...

Gülümseten Kasım başladı! İşte indirimdeki ünlü markalar...

 Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

 Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

 Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

 Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

 Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

 Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

 Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

 Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

 Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

 Gülümseten Kasım başladı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım başladı! Stanley'in o termosu indirimde

 Oyun tutkunları buraya! Sony Playstation 5'te fırsat zamanı

Oyun tutkunları buraya! Sony Playstation 5'te fırsat zamanı

 Soğuk havalarda her evin ihtiyacı olan 10 ürün!

Soğuk havalarda her evin ihtiyacı olan 10 ürün!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
sırt çantası erkek sırt çantası kadın sırt çantası sırt çantası erkek sırt çantası kadın
İş birliği İçerikleri
LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

Soğuklara karşı sıcak indirim! Bir kez alın bir ömür kullanın...

Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

Gün boyu konfor onda! Under Armour ayakkabı fırsatı burada

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda gülümseten indirim

Soğuk havalarda her evin ihtiyacı olan 10 ürün!

Soğuk havalarda her evin ihtiyacı olan 10 ürün!

Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

Gülümseten Kasım’da buharlı düzleştirici fırsatını kaçırmayın!

Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

Braun Series 5 Tıraş Makinesi'nde 600 TL indirim!

Oyun tutkunları buraya! Sony Playstation 5'te fırsat zamanı

Oyun tutkunları buraya! Sony Playstation 5'te fırsat zamanı

Gülümseten Kasım başladı! İşte indirimdeki ünlü markalar...

Gülümseten Kasım başladı! İşte indirimdeki ünlü markalar...

Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım başladı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım başladı! Stanley'in o termosu indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Adidas Terrex ayakkabıda fırsat zamanı

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Camper'ın en havalı modelinde bugüne özel 1300 TL indirim!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Apple’ın en sevilen ürünleri indirimde!

Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

Camper spor ayakkabıda büyük fırsat!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Erzurum'da dehşet: Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Olay anı kamerada

Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Olay anı kamerada

LEGO Technic Bugatti Bolide Seti Gülümseten Kasım'a özel indirimde

LEGO tutkunları buraya! Fiyatına şaşıracaksınız...

Konforlu, şık, kaliteli! Levi's 505 Jean Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Çok satanlarda birinci! Levi's kotun fiyatı yarıya düştü

Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı!

Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı!

Aydın'da esrarengiz olay: Odun toplamaya gitti, traktörünün yanında ölü bulundu!

Bahçeye gitti, traktörünün yanında ölü bulundu!

Denizli'de akılalmaz kaza: Sinyali koluyla verince motosikletliyi yere düşürdü

Akılalmaz kaza: Sinyali koluyla verince motosikletliyi yere düşürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.