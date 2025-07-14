Fiyatı düştü! LEGO Technic Ford yapım seti Prime Day'e özel indirimli fiyatla sizi bekliyor

Gerçek bir mühendislik harikasını kendi ellerinizle inşa etmeye ne dersiniz? Hem zihinsel odaklanma hem de estetik tatmin sunan LEGO Technic 2022 Ford GT, hız tutkusunu ve tasarım hassasiyetini bir araya getiriyor. 1466 parçadan oluşan set; fonksiyonel parçaları, birebir ölçekli detayları ve sergilenmeye değer görünümüyle her yapım aşaması ayrı bir keyfe dönüşüyor. Üstelik Prime Day kapsamında 554 TL indirim ile satışta! Kısacası koleksiyonunuza yeni bir parça eklemek için en doğru zaman! Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

LEGO Technic 2022 Ford GT Yapım Seti

1466 parçadan oluşan LEGO Technic 2022 Ford GT yapım seti, detaylara tutkuyla yaklaşanlar için mühendislik estetiğiyle örülmüş bir koleksiyon ürünü. 1:12 ölçekli bu model, pistlerde efsaneleşen Ford GT’nin zarif aerodinamiğini birebir yansıtırken, hareketli V6 motoru, tüm tekerleklerde bağımsız süspansiyon sistemi ve diferansiyelli arkadan itiş gibi teknik detaylarla gerçekçiliği başka bir seviyeye taşıyor. Açılır kapılar, ayarlanabilir spoyler ve açılır kaput gibi işlevsel parçalar ise hem yapım sürecini tatmin edici hale getiriyor hem de sergilendiğinde göz kamaştırıcı bir görünüm sunuyor. Ford tutkunları ve LEGO meraklıları için tasarlanmış bu set, sıradan modellerin çok ötesinde bir deneyim vadediyor.

Kullananlar ne diyor?

"Lego kalitesi herzamanki gibi. Yapılışı oldukça keyifliydi."

"Lego Ford GT, şu ana kadar inşa ettiğim Lego Technic setleri içerisindeki en inanılmaz set. Motor detayı,bağımsız süspansiyonları, ön arka açılabilir kaput, dönebilen ön tekerlekler,spoiler gerçekten alınıp yapılması gereken bir set."

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*Bu içerik 10 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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