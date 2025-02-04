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"Alın ve yıllarca kullanın!" Huawei Watch Ultimate Akıllı Saat günün fırsat ürünü oldu
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"Alın ve yıllarca kullanın!" Huawei Watch Ultimate Akıllı Saat günün fırsat ürünü oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
04.02.2025 12:35
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Şık tasarımı, dayanıklılığı ve yenilikçi teknolojik özellikleriyle öne çıkan, kullanıcılarından tam not almayı başarmış Huawei Watch Ultimate Akıllı Saat günün fırsat ürünü oldu! Sağlığınıza, sporunuza ve gündelik yaşamınıza dair önemli verileri takip etmenizi sağlayacak, kişisel bir asistan arıyorsanız Huawei Watch Ultimate Akıllı Saat'e bakmadan geçmeyin. İşte detaylar...

Teknolojinin sağlık ve yaşam kalitemizi artırma konusundaki gücü her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. Pek çok kişi hayatına değer katacak teknolojik ürünler arıyor. Akıllı saatler de bu kapsamda başı çeken cihazlar arasında yer alıyor. Siz de hayatınıza değer katacak, teknolojiye bir adım daha yaklaşmanızı sağlayacak bir akıllı saat arıyorsanız bugüne özel indirime giren Huawei Watch Ultimate Akıllı Saat'e bir göz atabilirsiniz. Klasik görünümün ardında yenilikçi teknolojiler barındıran bu akıllı saat kişisel asistanınız olmaya aday, bizden söylemesi!

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Zamansız şıklık: "Alın ve yıllarca kullanın!" Huawei Watch Ultimate Akıllı Saat - Okyanus Mavisi

Adsız tasarım - 2025-02-04T122303.278

Huawei Watch Ultimate, zirkonyum bazlı yenilikçi amorf alaşıma, nano teknoloji seramik çerçeveye ve safir camdan yapılmış 1,5 inç LTPO AMOLED kadrana sahip. 100'den fazla antrenman modu, 20'den fazla profesyonel ve 100'den fazla temel fitness moduyla öne çıkan bu akıllı saat, yürüyüşten patika koşusuna ve dağcılığa kadar en popüler açık hava aktivitelerinizi kapsar. Hassas izleme, manzaranın keyfini daha da iyi çıkarmanıza yardımcı olacak pek çok ipucuyla birlikte, kalori, mesafe, rota ve ötesi dahil olmak üzere zengin verilere erişmenizi sağlar. Kablosuz olarak şarj edilebilir. Tamamen şarj edildikten sonra, yeniden şarj edilmesi gerekmeden önce 2 haftaya kadar dayanır. Bu, onu açık hava maceralarınız için güvenilir bir yol arkadaşı yapar. 7/24 sağlık yönetimi özelliğine sahip saat, HUAWEI TruSeen 5.0+ teknolojisi sayesinde yorucu egzersizler sırasında kalp atış hızı izlemenin doğruluğunu artırır. Sekiz fotoelektrik sensör, iki ışık kaynağı grubu, geliştirilmiş bir AI algoritması ve kavisli bir cam mercek kullanır. Yüksek hassasiyetli EKG ve PPG sensörleri, arteriyosklerozun bir göstergesi olan arter sertliğini algılar ve bilimsel temelli ipuçları, kardiyovasküler sağlığınızı güçlendirmenize yardımcı olur. Kolay kullanım için hem iOS hem de Android ile uyumludur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İnanılmaz özellikleri olup bu sağladığı özelliklerinde doğruluğu ile şıklığı birleştiren çok nadide bir ürün. Hiç düşünmeden alabilirsiniz."

  • "6 aydır kullanıyorum, stabil ve sorunsuz, şarj çok iyi, çoğu zaman unutuyorum şarj etmeyi. Çok şık çizilmeye karşı dayanıklı, elmaya bir araba parası vermeye kesinlikle değmez, alın bu saati yıllarca kullanın."

  • "Saat kullanışlı ve kadrani yeterince büyük. Menüler arasi geçişler hızlı, çözünürlük iyi. Parlak ışık altında bile yeterli."
Ürünü İncele

Bu içerik 4 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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