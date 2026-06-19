Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
M5 çip ve Apple Intelligence destekli MacBook Pro’da dev indirim!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

M5 çip ve Apple Intelligence destekli MacBook Pro’da dev indirim!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital ortamda geçirdiğimiz her an projelerinizi aksatmadan yürütecek ve yaratıcılığınızı sınırlamayacak güçlü bir bilgisayar en büyük yardımcınız. Donma ve kasma yaşamadan, ekran kalitesiyle gözleri yormadan saatlerce çalışabilmek ve pil ömrü kaygısı taşımamak istiyorsanız M5 çipli yeni MacBook Pro'da kaçırılmayacak bir fırsat başladı. Teknoloji yatırımı yapmak için en doğru zamanı sunan 18.760 TL indirim avantajıyla öne çıkan cihazın detayları için içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Zorlu projelerin, yoğun grafik işlemlerinin ve büyük verilerin üstesinden kolayca gelebilen yüksek performanslı bir bilgisayar, sizi her zaman birkaç adım öne geçirir. Üstün çalışma deneyimini en yeni teknolojilerle buluşturan en yeni Apple MacBook Pro'da harika bir kampanya dönemi yaşanıyor. İşte detaylar!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Apple indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Apple MacBook Pro Laptop: M5 çip, 14.2 inç Liquid Retina XDR Ekran (24 GB Birleşik Bellek)

M5 çip ve Apple Intelligence destekli MacBook Pro’da dev indirim! 1

  • Apple'ın en yeni nesil işlemcisi olan M5 çip, profesyonel iş akışlarınızdan en yoğun grafik işlemlerine kadar her görevi ultra yüksek hız ve verimlilikle tamamlamanızı sağlar.
  • Yapay zeka ve makine öğrenimi süreçleri için özel olarak optimize edilen donanım mimarisi sayesinde, günlük asistanlık görevlerinden karmaşık veri işlemeye kadar her alanda akıllı bir kullanıcı deneyimi sunar.
  • Göz alıcı parlaklık, derin kontrastlar ve canlı renk doğruluğu sunan 14,2 inç Liquid Retina XDR ekranı sayesinde sadece iş değil eğlence için de benzersiz bir görsel şölen yaratır.
  • Yüksek bant genişliğine sahip 24 GB birleşik bellek, çoklu görev performansını zirveye taşıyarak en ağır uygulamaların ve büyük boyutlu dosyaların aynı anda takılmadan çalışmasına olanak tanır.
  • Devasa projelerinizi, yüksek çözünürlüklü videolarınızı ve tüm arşivinizi güvenle saklayabileceğiniz 1 TB kapasiteli SSD, saniyeler süren açılış ve dosya aktarım hızlarıyla zaman kazandırır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Taksitli olarak 2 adet aldık. İşimizi en pratik ve performanslı hale getirebilmemiz için çok işe yarar bir cihaz. "Fiyatı yüksek bir zahmet o performansı versin" diyerek geçmemeliyiz. Apple'ın ürünleri her zaman kaliteliydi. Bu özellikler ile beraber daha da mantıklı bir hal almış, teşekkürler."
  • "10 senedir sektördeyim, tasarım alanında çok yüksek donanımlı bilgisayarlarla çalıştım. Hayatımda özellikle Adobe yazılımlarını bu kadar hızlı kullandığımı hiç hatırlamıyorum. Masaüstü bilgisayarıma erişimim olmadığında işlerimi halledebilmek için aldım ve fazlasıyla karşılığını veriyor. Yapay zeka alanında da en kısa sürede deneyimleyeceğim. Teşekkürler Apple, teşekkürler Amazon."
Ürünü İncele

Bu içerik 19 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Son şans: Kahraman babalar için en tarz hediyeler burada

Son şans: Kahraman babalar için en tarz hediyeler burada

 Çok satanlarda birinci: The North Face Explore Sandalet indirimde

Çok satanlarda birinci: The North Face Explore Sandalet indirimde

 Stanley termoslardaki indirimi kaçırmayın!

Stanley termoslardaki indirimi kaçırmayın!

 Camper ayakkabılarda %50 net indirimi kaçırmayın!

Camper ayakkabılarda %50 net indirimi kaçırmayın!

 Oyun tutkunlarının favorisi: Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Oyun tutkunlarının favorisi: Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

 Yaz sıcaklarında içinizi serinletecek Tchibo kahveler!

Yaz sıcaklarında içinizi serinletecek Tchibo kahveler!

 Performansıyla fark yaratan Apple tablette kaçırılmayacak indirim!

Performansıyla fark yaratan Apple tablette kaçırılmayacak indirim!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Apple MacBook
İş birliği İçerikleri
Zamansız bir armağan: Casio saatte 616 TL indirim

Zamansız bir armağan: Casio saatte 616 TL indirim

Her ay yüzlercesi satan Philips tıraş makinesi indirimde!

Her ay yüzlercesi satan Philips tıraş makinesi indirimde!

ŞOK'a Altınyıldız erkek giyim ürünleri geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Altınyıldız erkek giyim ürünleri geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

Son şans: Kahraman babalar için en tarz hediyeler burada

Son şans: Kahraman babalar için en tarz hediyeler burada

Son şans: Kahraman babalar için en tarz hediyeler burada

Son şans: Kahraman babalar için en tarz hediyeler burada

Kendi Corvette’inizi inşa edin: LEGO Technic seti indirimde

Kendi Corvette’inizi inşa edin: LEGO Technic seti indirimde

Adımlarınıza hafiflik Katan CAMPER ayakkabıda büyük indirim!

Adımlarınıza hafiflik Katan CAMPER ayakkabıda büyük indirim!

A101'e Seiko kol saati geliyor! 18 Haziran 2026 A101 kataloğu

A101'e Seiko kol saati geliyor! 18 Haziran 2026 A101 kataloğu

8 farklı hız seçeneği: Dreo vantilatör indirimde

8 farklı hız seçeneği: Dreo vantilatör indirimde

ŞOK'a klima geliyor! 17 Haziran ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a klima geliyor! 17 Haziran ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a klima geliyor! 17 Haziran ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a klima geliyor! 17 Haziran ŞOK aktüel kataloğu

16 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

16 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Oyun tutkunlarının favorisi: Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Oyun tutkunlarının favorisi: Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Çok satanlarda birinci: The North Face Explore Sandalet indirimde

Çok satanlarda birinci: The North Face Explore Sandalet indirimde

23 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

23 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

ŞOK'a Playstation 5 geliyor! 13 Haziran ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Playstation 5 geliyor! 13 Haziran ŞOK aktüel kataloğu

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Zamansız bir armağan: Casio saatte 616 TL indirim

Zamansız bir armağan: Casio saatte 616 TL indirim

Her ay yüzlercesi satan Philips tıraş makinesi indirimde!

Her ay yüzlercesi satan Philips tıraş makinesi indirimde!

ŞOK'a Altınyıldız erkek giyim ürünleri geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Altınyıldız erkek giyim ürünleri geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

Son şans: Kahraman babalar için en tarz hediyeler burada

Son şans: Kahraman babalar için en tarz hediyeler burada

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Roblox erişime açıldı mı? Bakan Göktaş'tan açıklama geldi!

Roblox erişime açıldı mı? Bakan Göktaş'tan açıklama geldi!

Tarihin en korkunç ama en büyüleyici canlısından bir parça içeren, gelmiş geçmiş en ilginç iPhone aksesuarı! Sadece 7 tane üretilecek

En ilginç iPhone aksesuarı! Sadece 7 tane üretilecek

Instagram'da devrim! Paylaşım yaparken artık yeni bir seçenek çıkacak

Instagram'da devrim! Paylaşım yaparken karşınıza çıkacak

İlk katlanabilir iPhone'a dair yeni görseller ortaya çıktı

İlk katlanabilir iPhone'un yeni görselleri ortaya çıktı! İşte tasarımı

GTA 6'nın ön sipariş tarihi resmen açıklandı!

GTA 6'nın ön sipariş tarihi resmen açıklandı!

Türkiye'de kapanmıştı! O platforma girişler yeniden başladı

Türkiye'de kapanmıştı! O platforma girişler yeniden başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.