M5 çip ve Apple Intelligence destekli MacBook Pro’da dev indirim!

Zorlu projelerin, yoğun grafik işlemlerinin ve büyük verilerin üstesinden kolayca gelebilen yüksek performanslı bir bilgisayar, sizi her zaman birkaç adım öne geçirir. Üstün çalışma deneyimini en yeni teknolojilerle buluşturan en yeni Apple MacBook Pro'da harika bir kampanya dönemi yaşanıyor. İşte detaylar!

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Apple MacBook Pro Laptop: M5 çip, 14.2 inç Liquid Retina XDR Ekran (24 GB Birleşik Bellek)

Apple'ın en yeni nesil işlemcisi olan M5 çip, profesyonel iş akışlarınızdan en yoğun grafik işlemlerine kadar her görevi ultra yüksek hız ve verimlilikle tamamlamanızı sağlar.

Yapay zeka ve makine öğrenimi süreçleri için özel olarak optimize edilen donanım mimarisi sayesinde, günlük asistanlık görevlerinden karmaşık veri işlemeye kadar her alanda akıllı bir kullanıcı deneyimi sunar.

Göz alıcı parlaklık, derin kontrastlar ve canlı renk doğruluğu sunan 14,2 inç Liquid Retina XDR ekranı sayesinde sadece iş değil eğlence için de benzersiz bir görsel şölen yaratır.

Yüksek bant genişliğine sahip 24 GB birleşik bellek, çoklu görev performansını zirveye taşıyarak en ağır uygulamaların ve büyük boyutlu dosyaların aynı anda takılmadan çalışmasına olanak tanır.

Devasa projelerinizi, yüksek çözünürlüklü videolarınızı ve tüm arşivinizi güvenle saklayabileceğiniz 1 TB kapasiteli SSD, saniyeler süren açılış ve dosya aktarım hızlarıyla zaman kazandırır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Taksitli olarak 2 adet aldık. İşimizi en pratik ve performanslı hale getirebilmemiz için çok işe yarar bir cihaz. "Fiyatı yüksek bir zahmet o performansı versin" diyerek geçmemeliyiz. Apple'ın ürünleri her zaman kaliteliydi. Bu özellikler ile beraber daha da mantıklı bir hal almış, teşekkürler."

"10 senedir sektördeyim, tasarım alanında çok yüksek donanımlı bilgisayarlarla çalıştım. Hayatımda özellikle Adobe yazılımlarını bu kadar hızlı kullandığımı hiç hatırlamıyorum. Masaüstü bilgisayarıma erişimim olmadığında işlerimi halledebilmek için aldım ve fazlasıyla karşılığını veriyor. Yapay zeka alanında da en kısa sürede deneyimleyeceğim. Teşekkürler Apple, teşekkürler Amazon."

Bu içerik 19 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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